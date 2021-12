Capa da Time cria ilusão de "chifres" no papa Francisco

A última capa da revista americana "Time", dedicada ao papa Francisco, vem criando polêmica entre os católicos. Isso porque, a imagem, ilustrada com uma foto de perfil do pontífice, dá a entender que ele está com "chifres" vermelhos. A impressão ocorre porque a foto do papa está sobreposta à letra M do título da revista.

A publicação, com o título "O papa do povo", traz um perfil do pontífice argentino no período de sua viagem ao Brasil, onde participará da Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, de 22 a 28 de julho. Francisco deve desembarcar no Brasil, por volta das 16h, na Base Aérea do Galeão.

A matéria interna "Um Papa para os pobres", assinada pelo jornalista Howard Chua Eoan, afirma que Francisco "está redefinindo o papado com humildade e simplicidade" e questiona se ele conseguirá recuperar o brilho da Igreja Católica na América Latina.



