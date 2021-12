Cão provoca buzinaço porque seu dono demorou de voltar; veja

Fern, um cão box de 18 meses de idade, foi filmado recostado no banco do motorista com sua pata esquerda apoiada no volante e repetidamente pressionando a buzina na tarde de sábado, 8, porque seu dono demorou muito numa galeria de arte. O buzinaço levou 15 minutos.

O animal havia sido deixado dentro do carro enquanto seu dono visitava uma galeria de arte em Broughty Ferry, perto de Dundee, na Escócia. O vídeo, publicado inicialmente no Facebook, tornou-se viral, com mais de 8 mil visualizações. Veja também:

