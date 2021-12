Cão-guia morre ao salvar filho do seu dono de ser atropelado

Um cão-guia morreu após salvar o filho do seu dono, de 4 anos, de ser atropelado nos Estados Unidos. De acordo com o jornal NY Daily News, Dave Furukawa, que é deficiente visual, levava seu filho para a escola ao lado do cão-guia Simon, quando o animal se jogou em cima da criança ao perceber que ela seria atropelada.

A reação do animal evitou que Dave e o filho se ferissem gravemente, mas Simon foi atingido pelo carro e não resistiu. O automóvel seguia em alta velocidade e avançou o sinal vermelho. Furukawa disse que o cão é "o melhor exemplo de amizade e lealdade que ele já conheceu".

Furukawa ao lado do filho ainda bebê e do cão-guia Simon (Foto: Reprodução | NY Daily News)

