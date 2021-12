Cão é enterrado vivo preso a saco de pedras na França

Um cachorro foi enterrado vivo em um terreno baldio em Carrières-sur-Seine, proximidades de Paris, capital da França. As informações são do tablóide britânico "The Mirror". As imagens do cão enterrado que tem 10 anos de idade e artrite, chocaram nesta semana internautas de diversas partes do mundo, após serem divulgadas no Facebook.

O animal ainda estava preso a um saco de cascalho que não o deixava sair. O dono do cão não teve o nome divulgado, tem 21 anos, foi rastreado e preso. O jovem alegou que o animal havia sido sequestrado e que não tinha culpa. Se for condenado, o proprietário do cão ficará preso por dois anos e terá de pagar uma multa de £25.000 ou seja, pouco mais R$ 135 mil reais.

adblock ativo