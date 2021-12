Cão de George H. W. Bush fica ao lado do caixão do ex-presidente dos EUA

A presença de um cachorro na vida das pessoas que passam por algum problema de saúde é valiosa. E não foi diferente com o ex-presidente dos Estados Unidos George H. W. Bush, que sofria com a doença de Parkinson.

O ex-líder americano morreu, aos 94 anos, na sexta-feira, dia 30 de novembro. O cão Sully, um labrador, foi dado a Bush para abrir portas, pegar itens e conseguir ajuda para ele. O animal foi doado em junho pela organização sem fins lucrativos VetDogs.

Neste domingo, 2, uma foto de Sully ao lado do caixão do dono, coberto com a bandeira dos Estados Unidos, foi publicada nas redes sociais e viralizou. No perfil no Instagram criado para acompanhar a rotina do cãozinho, a frase "Missão cumprida" arrancou lágrimas dos seguidores.

Sully deve retornar para os responsáveis pela VetDogs, em Nova York, antes de ingressar no Programa Dog Facility do Centro Médico Militar Nacional Water Reed.

Homenagens

Os Estados Unidos iniciam nesta segunda-feira, 3, as cerimônias em homenagem ao ex-presidente. George H. W. Bush será enterrado segundo o protocolo de funerais com honras de Estado, organizado pelo Pentágono.

adblock ativo