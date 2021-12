Cantora morre após ser atingida por fogos de artifício no palco

A cantora espanhola Joana Sainz, 30 anos, morreu após ser atingida por fogos de artifício durante um show, na madrugada do último sábado, 31. O caso aconteceu em Las Berlanas, uma pequena cidade próxima a Madri, na Espanha.

A artista estava no lado direito do palco, quando foi atingida após uma falha no espetáculo pirotécnico, fazendo os fogos de artifício acertarem o abdômen da cantora. As cortinas foram imediatamente abaixadas após o incidente e Joana foi atendida inicialmente por um médico que estava na plateia. Ela foi levada a um hospital próximo, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o diretor da empresa responsável pela produção do espetáculo, o mesmo show pirotécnico vem sendo realizado com sucesso há seis anos em festival. Este foi o primeiro acidente.

A polícia está investigando o caso.

