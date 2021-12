Cantora do The Voice americano morre após ser baleada

A cantora Christina Grimmie, que ganhou fama no programa de TV americano The Voice morreu depois de ser baleada em um show em Orlando, na Flórida (EUA), na sexta-feira, de acordo com a polícia.

Christina Grimmie estava dando autógrafos com membros da banda Before You Exit, com quem havia se apresentado mais cedo, quando um homem armado se aproximou e abriu fogo antes que o irmão da cantora o detivesse no local de shows Plaza Live, informou a polícia de Orlando no Twitter.

A cantora morreu em decorrência dos ferimentos sofridos no sábado. O suspeito se matou. Christina Grimmie ficou em terceiro lugar na temporada de 2014 do The Voice americano. O programa lamentou a morte da candidata na conta oficial no Twitter: "Nós estamos arrasados". O ex-apresentador do The Voice, Carson Daly, também escreveu sobre a cantora: "Estou tão triste pela @TheRealGrimmie. Continuo em choque. Ela era especial. Ela tinha tudo. Talentosa. Simpática. Engraçada. Carinhosa. Corajosa".

Os jurados do The Voice haviam se manifestado enquanto ela estava internada. O cantor Blake Shelton escreveu no Twitter que estava rezando pela jovem. No Instagram, Adam Levine, vocalista da banda Marroon5, publicou uma foto dele com Christina Grimme e escreveu: "Estou triste, chocado e confuso. Nós amamos muito você, Grimmie. Nós estamos rezando para que possa sobreviver a isso... Isso não é justo".

I'm sad, shocked and confused. We love you so much Grimmie. We are all praying hard that you can pull through this...this just isn't fair. Uma foto publicada por Adam Levine (@adamlevine) em Jun 10, 2016 às 11:35 PDT

