Candidatas ao Miss Universo 2013 fazem ensaio de biquíni

As 86 candidatas ao título de Miss Universo 2013, que acontece sábado, 9, em Moscou, na Rússia, fizeram ensaio sensual em traje de banho nas preliminares do concurso.

A novidade este ano é que os internautas poderão votar no site do concurso e mandar a eleita online dir. A candidata do Brasil é Jakeline Oliveira. Atualmente, o posto de Miss Universo é da americana Olivia Culpo.

A competição de beleza mundialo começou em 1952 como uma competição criada por uma empresa de moda praia na Califórnia. Mas em 1996, o milionário Donald Trump adquiriu os direitos e vem realizando o evento em parceria com a rede de televisão americana NBC.

