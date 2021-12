O canal de vídeo no Youtube "Gay Womenl" gravou conteúdo instigador. Juntou pessoas homofóbicas com um grupo de homossexuais e pediu que eles conversarem. O material foi publicado dia 15 e já alcança quase 3,5 milhões de pageviews.

Inicialmente há desconforto, mas em seguida o preconceito fica de lado e sobra alguma curiosidade entre os dois grupos. Nos comentários há muitos elogios à iniciativa do canal.

O vídeo tem diálogos em inglês. Para ativar as legendas em português, basta clicar no ícone "Legendas ocultas" (o segundo a partir da esquerda do lado direito da tela) e escolher "Traduzir legendas". Na caixa que se abrir, escolha o português.

Marcos Venancio Machado Canal junta homofóbicos e gays para gravar reações; veja

