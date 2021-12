Canadá utiliza dados antiterrorismo dos EUA em suas fronteiras

Os oficiais que cuidam das fronteiras do Canadá têm trabalhado utilizando informações de um extensivo banco de dados antiterrorismo dos Estados Unidos que praticamente não é levado a público, afirma novo documento divulgado pelo sistema de acesso à informação canadense.

O banco de dados, intitulado Toscana, é fornecido para todos os oficiais que trabalham na fronteira canadense e também os agentes de imigração. Essas informações dão poder para que possam deter, interrogar, prender e até mesmo negar a entrada de qualquer cidadão que esteja na lista.

Centenas de páginas foram obtidas pela reportagem do jornal britânico The Guardian e indicam um banco de dados que é utilizado pelo Canadá, mas mantido exclusivamente pelos Estados Unidos. Contém informações pessoais mais de 680 mil cidadãos que teriam alguma ligação com o terrorismo, de acordo com o governo americano.

A lista oficial de passageiros proibidos de viajar do Canadá se chama Programa de Proteção ao Passageiro, e lista terroristas conhecidos e também suspeitos que são proibidos de viajar para o Canadá e também sair do país. Esse programa teria ao menos 100 mil nomes, e o governo oferece a oportunidade de aplicação para a retirada do nome.

Mais informações

O banco Toscana, entretanto, é muito maior e é totalmente gerenciado pelo governo dos Estados Unidos. Não há um processo claro no Canadá para a retirada do nome da lista, e o governo americano também não tem a obrigação de passar essa informação.

A lista de passageiros não autorizados a viajar serve apenas para aeroportos, já a Toscana é utilizada em todas as fronteiras terrestres e marítimas do Canadá, assim como para a aplicação de vistos.

O governo canadense nunca reconheceu formalmente o escopo do Toscana, apesar de estar em desenvolvimento um projeto para expandi-lo e atualizá-lo. Criado inicialmente em 1997, como uma lista de consulta consular, teve seu objetivo revisto após os atentados de 11 de setembro. Em 2016, Barack Obama e Justin Trudeau concordaram em inserir mais informações na lista.

A lista significa que, mesmo que uma pessoa seja liberada para sair ou entrar do país, ela ainda pode sofrer penalizações se o seu nome estiver no banco de dados mantido pelo governo americano.

Isso também pode ajudar a explicar porque alguns viajantes são mais questionados e passam por uma vistoria mais detalhada, com mais frequência. Também ajuda a explicar quando um aplicante tem o seu visto negado.

adblock ativo