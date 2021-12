Campanha tenta manter cão com criança em estado vegetativo

A família de um menino de 10 anos que vive em estado vegetativo na Alemanha faz uma campanha na internet para garantir que um cachorro continue ajudando no tratamento do filho.

O cão, chamado de Tascha, da raça staffordshire terrier, vive há seis anos no leito de Dylan Gerzmehle em um hospital de Berlim.

De acordo com a família do menino, o animal consegue acalmar Dylan. Mas autoridades do país alegam que o cachorro pode representar perigo para o garoto e outros pacientes.

Para evitar a separação de Dylan e Tascha, sua família promove uma campanha, desde o dia 23 de novembro, no Facebook. A página conta com mais de 170 mil adeptos.

