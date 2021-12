Campanha força Facebook a liberar fotos de amamentação

O Facebook mudou suas regras para permitir que usuários postem fotos de amamentação. A mudança aconteceu depois da campanha online #freethenipple (liberte o mamilo, em português) e da repercussão de fotos como a da americana Karlesha Thurman, que amamentou sua filha durante a formatura.

A campanha foi criada depois que mães que haviam postado imagens amamentando seus filhos tiveram suas fotos banidas. A alteração na política do FB aconteceu há três semanas, com mudanças na sessão de ajuda da rede social. Mas nem tudo foi resolvido, porque ainda há queixas.

Para testar as novas regras, a blogueira Paala Secor postou uma foto de amamentação para seus 4.655 seguidores no Facebook, com seu mamilo exposto. Menos de um dia depois, o Facebook bloqueou o post e alertou que ele poderia ser excluído, disse Secor em seu blog.

História de Karlesha

Karlesha Thurman não tinha idéia de que uma simples foto de sua formatura da faculdade iria se transformar em um debate nacional sobre a amamentação e as duras críticas a quem optar por fazê-lo.

A jovem mãe de 25 anos estava em sua cerimônia de graduação na Universidade Estadual da Califórnia, em Long Beach, no dia 22 de maio, com sua filha de 3 meses de idade, Aaliyah, quando abriu a parte superior do vestido e começou a amamentar, enquanto se dirigia para receber o diploma.

Um ex-colega sentado em frente perguntou se podia tirar uma foto, e ela concordou. Depois da formatura, ao acessar a página no Facebook do grupo Black Women Do Breastfeed (Mulheres Negras Amamentam), sentiu-se encorajada a postar a sua foto. A repercussão, positiva e negativa, foi grande e terminou participando da campanha contra o FB.

adblock ativo