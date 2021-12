Campanha de Hillary se sentiu ameaçada por Bernie Sanders, mostra Wikileaks

E-mails hackeados da conta pessoal do chefe de campanha da candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, mostram que pessoas ligadas à campanha se sentiram ameaçadas pelo senador Bernie Sanders, que concorreu com Hillary durante as primárias do Partido Democrata.

Antes da primária em Illinois, em março, a funcionária democrata Neera Tanden perguntou a John Podesta, chefe da campanha de Hillary e um dos responsáveis pela transição do governo Obama em 2008, se o presidente dos EUA daria qualquer tipo de indicação de apoio a Hillary.

Oficialmente, Barack Obama permaneceu neutro durante as primárias até a oficialização da candidatura de Hillary. "Talvez eles não queiram fazer isso, mas os riscos são muito altos para ele nesta eleição", escreveu Tanden.

A troca de mensagens entre Podesta e Tanden está entre os mais de 1.500 emails que foram vazados pelo WikiLeaks.

