Na China, um motorista perdeu o controle do caminhão e começou a fazer movimentos descontrolados em zigue-zague que terminaram em uma batida. Em vários momentos, o veículo levanta duas rodas do asfalto, apoiando-se apenas em um lado.

O acidente aconteceu na província de Zhejang. O motorista não ficou ferido e disse a uma emissora local ter perdido o controle após frear muito forte para não atingir outro caminhão. Nenhum outro veículo se envolveu no acidente. Uma mulher que estava no banco do passageiro teve ferimentos leves e foi atendia no local.

Da Redação Caminhão levanta rodas do asfalto e tomba na China; veja

