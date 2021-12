O circuito interno do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, na Malásia, flagrou O piloto Zaharie Ahmad Shah, de 53 anos, e o copiloto, Fariq Abdul Hamid, de 27 anos, passando no raio-X.

As imagens podem ser as últimas do piloto e do copiloto do voo MH370 da Malaysia Airlines, desaparecido há quase duas semanas. Veja o vídeo:

Da Redação Câmeras flagram piloto e copiloto de avião desaparecido

adblock ativo