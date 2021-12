Câmera naufragada há 2 anos é encontrada com fotos intactas

Durante um mergulho na costa oeste de vancouver island, no Canadá, dois estudantes de ciências marinhas encontraram uma câmera fotográfica que estava submersa há cerca de dois anos, após um naufrágio.

O equipamento estava enferrujado e servia de abrigo para alguns seres marinhos. Entretanto, o cartão de memória guardado dentro do dispositivo estava intacto.

O mais impressionante é que as fotos armazenadas no cartão puderam ser reveladas em perfeito estado. O dono da câmera, o artista Paul Burgoune, foi encotnrado após as fotos serem publciadas nas redes sociais.

"Isso me chocou. Ter a câmera ou as fotos de volta será realmente maravilhoso", disse ele após recuperar as imagens.

