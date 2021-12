Câmara dos EUA aprova lei que possibilita legalização de milhões de migrantes

A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, controlada pelo partido Democrata, aprovou, nesta quinta-feira, 18, uma lei que abre caminho para a legalização de milhões de imigrantes sem documentos.

Por 228 votos a favor (sendo nove de republicanos) e 197 contra, o Ato Sonho e Promessa Americano de 2021 proporciona um primeiro passo para que jovens migrantes sem documentos levados para o país norte-americano ainda crianças, conhecidos como "dreamers", obtenham cidadania.

A medida também impacta aqueles dentro do Status de Proteção Temporária e do chamado Adiamento da Saída Forçada, o que beneficiaria 4,4 milhões de pessoas elegíveis para residência permanente, segundo o Instituto de Política de Migração. Agora, o texto já aprovado vai agora para o Senado, onde a maioria do partido do presidente Joe Biden é ainda mais estreita. São 50 assentos republicanos, 48 democratas e 2 independentes (que costumam seguir os democratas), com voto de desempate da vice-presidente, Kamala Harris.

