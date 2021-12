Calçada da Fama aparece com dezenas de estrelas de Donald Trump

Após a estrela de Donald Trump na Calçada da Fama, em Hollywood, ser vandalizada - e o autor do vandalismo ter sido preso - o local apareceu com outras modificações relacionadas ao presidente dos Estados Unidos. Na última quinta-feira, 9, a calçada apareceu com dezenas de estrelas com adesivos com o nome de Donald Trump nelas.

A ação veio logo após o Conselho da cidade de Los Angeles opinar que a estrela de Trump deveria ser removida definitivamente para evitar novos atos de vandalismo. O autor das dezenas de "estrelas Trump" enviou um recado anonimamente para o Hollywood Reporter: "Vandalizem ou tentem remover a estrela do presidente - como se você fosse o prefeito de West Hollywood ou algo assim - e 30 estrelas novas vão aparecer."

Um grupo chamado The Faction assumiu a autoria do feito. "Tirem essa estrela e nós vamos colocar 30 novas estrelas. Nós somos a Legião MAGA", tuitou a página do grupo. O perfil também tuitou um vídeo de sua equipe instalando a estrela na manhã da quinta-feira.

Keep taking down the @realDonaldTrump star, and we will further spread Trump Derangement Syndrome by installing a never ending stream of stars. pic.twitter.com/6s0Y3YIkY5 — The Faction (@TheFaction1776) 9 de agosto de 2018

