Caixa-preta do avião da Air France é encontrada

A agência de investigação de acidentes aéreos da França (BEA, na sigla em francês) disse que as buscas submarinas localizaram a caixa-preta do avião da Air France que caiu no Oceano Atlântico em junho de 2009, quando ia do Rio de Janeiro para Paris. O equipamento, um cilindro vermelho parcialmente enterrado na areia do solo marítimo, foi "localizado e identificado" cerca de 3,9 mil metros abaixo da superfície marinha.

As investigadores esperam que essa importante descoberta ajude a determinar as causas do acidente ocorrido em 1 de junho de 2009, que matou todas as 228 pessoas a bordo. O voo 447 da Air France ia do Rio de Janeiro a Paris e caiu no Oceano Atlântico ao passar por uma tempestade no meio da madrugada.

Na semana passada, a BEA anunciou que as buscas submarinas haviam encontrado os chassis que continham o gravador, mas disseram que ainda faltava a unidade de memória. O gravador encontrado hoje contém os dados armazenados do voo. Há ainda uma outra caixa-preta, não encontrada, que grava as conversas da cabine.

Mensagens automáticas enviadas pelos computadores do avião, um Airbus 330, mostraram que a aeronave estava recebendo informações erradas sobre a velocidade de ar a partir dos sensores chamados tubos de pitot. Os investigadores disseram que o acidente foi provavelmente causado por uma série de problemas, e não apenas por esse erro.

Especialistas diziam que sem as gravações de dados e voz não haveria quase nenhuma chance de descobrir o que de fato causou o desastre, o pior da história da companhia francesa.

