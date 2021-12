O professor Gregory Berns, da Universidade de Emory, publicou uma nota no New York Times sobre os resultados de um estudo ainda em curso de que os cachorros têm emoções parecidas com a dos humanos.

Examinando ressonâncias magnéticas de cérebros de cães, Berns descobriu que a estrutura do gânglio basal é similar ao dos homens.

A atividade do gânglio tem picos nos humanos quando esperamos receber coisas que gostamos, como comida ou amor. Parece que os cães reagem da mesma forma.

O Huffington Post escreveu sobre a notícia das emoções canina e, embora lembre que Berns salienta que isso não prova conclusivamente que cães experimentam emoções como amor, desafia essa noção "não com a ciência, mas com histórias da vida real e imagens bonitas de cães.

Em seguida, relaciona vídeos e animações que, segundo o HP, são exemplos de cães que ultrapassaram muitos seres humanos na sua capacidade de mostrar emoções. Veja os vídeos:

Marcos Venancio Machado Cães são apenas animais? Vídeos e estudo provam o contrário

Marcos Venancio Machado Cães são apenas animais? Vídeos e estudo provam o contrário

adblock ativo