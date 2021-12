Cadela que perdeu focinho salvando crianças volta para casa

Uma cadela que perdeu metade do focinho ao salvar duas garotas de serem atropeladas por uma moto acaba de retornar às Filipinas, após oito meses de tratamento nos Estados Unidos.

A vira-lata Kabang perdeu parte da mandíbula superior no acidente ocorrido em dezembro de 2011.

A cadela pulou na frente de uma motocicleta, impedindo que ela atingisse a filha e a sobrinha de seu dono.

A história heroica percorreu o mundo e virou tema de campanhas no Facebook e no Twitter. Vários doadores ajudaram a pagar seu tratamento, que custou US$ 27 mil (cerca de R$ 54 mil).

O cirurgião veterinário Anton Lim, que acompanhou a cadela aos EUA, disse que a cadelinha recebeu doações de 45 países.

"É a primeira vez na história das Filipinas que vimos tanto apoio a um cachorro", afirmou Ed Unson, também veterinário de Kabong.

