A cadela Laika começou a fazer sucesso na internet após abraçar e acalmar um companheiro, o cão Jackson, que parececia estar tendo um pesadelo enquanto dormia no sofá.

As imagens foram parar no canal de vídeos Youtube depois do dono da cadela ter filmado o momento. Desde a sexta-feira, 5, dia em que foi publicado, o vídeo já teve mais te 480 mil visualizações.

Assista:

Da Redação Cadela conforta amigo com pesadelo e vira hit na internet

