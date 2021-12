Cacau em pó substitui cocaína em boates na Europa

O cacau em pó tem substituído a cocaína em algumas boates na Europa, de acordo com o site Mail Online. Em sua forma pura, o produto é capaz de levar endorfina na corrente sanguínea, o que causaria a sensação de euforia semelhante ao feito por drogas, segundo os defensores do uso.

Além disso, o cacau contém altas doses de magnésio, que relaxam os músculos.

Para facilitar o consumo, o chef belga Dominique Persoone criou um dispositivo especial. Esse equipamento tem sido utilizado nas festas. Ele explica que não pretende promover as drogas.

Risco

De acordo com Catherine Kwik-Uribe, diretora de pesquisa e desenvolvimento da Mars Symbioscience, empresa de tecnologia dedicada ao desenvolvimento de produtos com base científica, apesar do cacau puro ter substâncias como anandamida e feniletilamina, que alteram o humor das pessoas, a quantidade desses compostos não é suficiente para ter uma influência em uma pessoa. Portanto, ela considera o efeito "entorpecente" do cacau como um placebo.

Já o médico Jordan Josephson, do Hospital Lenox Hill de Nova York, disse que cheirar cacau não é uma prática segura, já que o nariz pode reconhecer o pó como uma substância tóxica. De acordo com ele, inalar qualquer substância estranha pode ser prejudicial a saúde e não é indicado, já que pode danificar importantes pelos microscópicos do nariz.

Além disso, não há pesquisas sobre o efeito do cacau no organismo se ele for inalado.

