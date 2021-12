Cabeça com escrito em árabe aparece perto de usina na França

Uma cabeça decapitada coberta por escritas em árabe foi encontrada em uma empresa de gás norte-americana no sudeste da França nesta sexta-feira, 26, de acordo com fontes policiais e a mídia francesa, após dois agressores baterem um carro nas instalações da companhia, explodindo tanques de gás.



O ataque, no qual uma pessoa foi morta e pelo menos uma ficou ferida, tinha as marcas de militantes islâmicos.



A procuradoria pública da França disse que seu departamento antiterrorismo foi enviado para investigar o que descreveu como um suposto ataque organizado.



Fontes policiais informaram que a cabeça decapitada foi encontrada no local, junto com uma bandeira com escritas islâmicas.



O jornal local Le Dauphine relatou que a cabeça também estava coberta em escritas em árabe. Um suspeito foi preso e já era conhecido por fontes da inteligência francesa, de acordo com uma das fontes.



Caso seja confirmado como um ataque, seria o segundo grande incidente do tipo neste ano na França, após atiradores islâmicos matarem 17 pessoas em janeiro em ataques ao escritório do jornal satírico Charlie Hebdo e um mercado judaico de comida.

