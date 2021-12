Busto do jurista baiano Rui Barbosa é inaugurado na Polônia

O jurista Rui Barbosa, nascido em Salvador e primeiro ministro da Fazenda da república, foi escolhido para ser homenageado na Polônia. A informação foi divulgada pela presidente da Fundação Casa Rui Barbosa, Letícia Dorneles, no Twitter.

"Em 2019, iniciei contato com representação da Polônia. Trocamos ideias. Enviei fotos de Rui. Fizeram moldes. Resultado: em 2021, busto de Rui Barbosa inaugurado em importante praça polonesa. Agradeço gentileza do convite para evento (na flexibilização)", disse Letícia.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) comemorou a ideia e lembrou do apelido do orador no Tribunal de Haia. "Agora o jurista baiano Rui Barbosa, o 'Águia de Haia',que defendeu a igualdade das nações, distinguiu neutralidade de omissão por ocasião da 1ª Guerra Mundial, estará orgulhando o Brasil na Polônia", twittou.

Rui Barbosa foi também deputado e senador, tornando-se um opositor ferrenho do comunismo, que classificava como "a invasão do ódio entre as classes" e uma ameaça à liberdade cristã. Ele também era contra a vacinação obrigatória, classificando as vacinas como possíveis condutoras "da moléstia, ou da morte". O baiano morreu em 1923.

