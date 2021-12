Bush está "muito bem" após cirurgia, diz porta-voz

O ex-presidente dos Estados Unidos George W. Bush recuperava-se em sua casa em Dalas na quarta-feira, 7, um dia após passar por uma cirurgia para desentupir uma artéria bloqueada, disse um porta-voz de Bush.

Bush, de 67 anos, está "indo muito bem", disse seu porta-voz Freddy Ford, depois da operação para colocação de um stent no coração do ex-presidente, realizada em um hospital do Texas na terça-feira.

O entupimento da artéria foi descoberto na segunda-feira, durante exame físico anual de Bush na Clínica Cooper, em Dallas. Os médicos recomendaram a colocação de um stent e Bush concordou com o procedimento, disse Ford.

Bush não estava experimentando quaisquer sintomas do bloqueio, que foi detectado porque o exame físico incluiu um teste de esforço e eletrocardiograma, de acordo com um assessor que pediu para não ser identificado.

Esses resultados levaram a uma angiografia por tomografia computadorizada, o que levou à descoberta do entupimento, disse o assessor.

Bush deve retomar sua agenda normal nesta quinta-feira, disse Ford.

