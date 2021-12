Burger King propõe "dia de paz", mas McDonald's nega

A rede de fast food Burger King propôs ao rival McDonald's um "cessar-fogo na guerra dos hamburgueres" com o objetivo de celebrar o Dia Internacional da Paz, no dia 21 de setembro.

Por meio de anúncios publicados nos principais jornais norte-americanos, o Burger King divulgou uma carta destinada ao concorrente. A ideia é que as duas marcas se unissem na produção do McWhopper (união dos principais hambúrgueres dos dois) e implantassem uma loja na cidade de Atlanta, que está localizada no meio do caminho entre as sedes das duas empresas.

Entretanto, a proposta - que gerou até um hotsite - não colou e o CEO do McDonalds, Steve Easterbrock, respondeu com uma mensagem irônica: "Da próxima vez, um simples telefonema seria suficiente", disse ele, de acordo com a BBC.

O valor arrecadado pelas vendas do McWhopper seria revertido para a organização sem fins lucrativos "Peace One Day".

O caso ganhou repercussão nas redes sociais. Enquanto alguns internautas enviaram mensagens para que o McDonald's aceitasse a proposta, outros opinaram que tudo não passa de mais uma ação de marketing.

