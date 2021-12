Bulldog francês passa mal e é amparada por tripulação durante voo

Um casal de americanos estava indo para Flórida (EUA) de avião, com os seus três cachorros, quando, no meio do trajeto, Michele Burt notou que sua bulldog francês, Darcy, de 3 anos, estava inquieta.

Ao notar que a língua da cadela estava azul, sinal de insuficiência de oxigênio, ela resolveu pegar seu animal de estimação no colo, para tentar relaxá-la. Percebendo que o animal não estava na casinha, o comissário de bordo pediu à passageira para que a colocasse de volta. Neste momento, ele foi informado de que o cão não passava bem. Por conta disso, o funcionário permitiu que Darcy permanecesse no colo da dona.

Dois membros da tripulação trouxeram sacos de gelos para esfriar o corpo do cachorro. Como não houve melhora, levaram um tanque de oxigênio, e, poucos minutos depois, a cadela melhorou.

O relato foi publicado por Michelle em seu Facebook e acabou viralizando na internet. "Mas eu queria dizer obrigado a Jetblue e obrigado a Renaud e Diane (comissários de bordo) por fazerem o trabalho deles e também serem ótimos humanos", escreveu.

