Britânicos apoiam comportamento do príncipe nu, diz pesquisa

Mais de dois terços dos adultos na Grã-Bretanha acham que o comportamento do príncipe Harry, visto jogando nu com mulheres numa festa em Las Vegas, é aceitável, segundo pesquisa publicada neste domingo.

A pesquisa do YouGov, publicada no jornal britânico The Sunday Times, mostra que 68% dos entrevistados consideram que as travessuras do príncipe, terceiro na linha de sucessão ao trono, são aceitáveis para um jovem solteiro, que se diverte numa festa privada, enquanto que 22% acham que o comportamento do jovem príncipe não é aceitável.

Já 75% conservam uma opinião positiva do príncipe de 27 anos, piloto de helicóptero do corpo aéreo do exército britânico.

Enquant que as duas fotos do príncipe nu circulam pela internet, o único jornal britânico que decidiu publicá-las foi The Sun, alegando liberdade de imprensa.

No entanto, 61% dos entrevistados consideram que o magnata da imprensa, Rupert Murdoch, cometeu um erro ao publictar estas fotos, contra 25%, que acham que o jornal mais vendido no país teve razão ao publicá-las.

Para realizar esta pesquisa, YouGov intrevistou 1.731 adultos entre quinta e sexta-feira sobre o comportamento do príncipe Enrique e 694 adultos na sexta-feira sobre a publicação das fotos.

