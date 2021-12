Britânico desenvolve câncer após transplante de rim

Uma semana após passar por um transplante de rim, o britânico Robert Law foi diagnosticado com câncer no sangue. O fato abriu um debate sobre as doações de riscos na Grã-Bretanha.

De acordo com informações da BBC Brasil, o paciente afirmou que não foi avisado pelos médicos de que o doador do rim poderia sofrer de linfoma.

"Eu sabia que a operação poderia ser perigosa, que eu podia morrer na mesa de cirurgia ou o rim podia não ser aceito pelo meu corpo. Estava preparado para essas circunstâncias. Mas se estivesse escrito em algum lugar que, além de tudo, eu poderia pegar câncer, teria dito simplesmente: não obrigado", revelou ele.

Law vai pedir indenização do governo por não ter sido avisado, o que constitui um erro humano. Ele já foi submetido a uma quimioterapua e estaria livre da doença.

Segundo o serviço público de saúde britânico, 25% dos órgãos doados em 2013 foram de pacientes com histórico de abuso de drogas, tumores ou idade acima de 70 anos.

A orientação é que os pacientes que receberão os órgãos sejam informados sobre estes riscos.

