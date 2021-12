Britânicas aconselham Kate antes do nascimento do bebê real

Apesar das diferenças sociais que as separam da duquesa de Cambridge, milhares de mães britânicas tentam encorajar e dar conselhos a Kate através da internet, à espera do nascimento do "bebê real".

Nenhum detalhe sobre o avanço do processo do parto real escapa às redes sociais, em especial ao "Mumsnet", um fórum para mães de família que diz contar com 4,4 milhões de usuários na Grã-Bretanha.

"Quando você fica grávida, há um laço universal que se cria e que nos une com todas as outras mulheres grávidas do mundo inteiro: você sabe tudo o que deve atravessar durante uma gravidez", explica Jane Gentle, do "Mumsnet", em uma entrevista à AFP.

A prova disso é que Jane Gentle, que espera ela própria um segundo bebê, "é solidária com Kate nestas condições de calor". A duquesa de Cambridge vive a reta final de sua gravidez, enquanto os termômetros marcam 30 graus há uma semana, temperatura considerada bastante alta no país.

Milhares de mulheres grávidas e jovens mães discutem no fórum sobre o tempo que está fazendo, os enjoos matinais, trocam planos e conselhos, muitos dos quais são para Kate.

No entanto, nem tudo é cor de rosa. O Mumsnet atrai também um grupo de críticos da Duquesa e os temas de discussão versam sobre seu aspecto, sua magreza e o fato de não ter um verdadeiro trabalho.

Mas a maioria das internautas diz admirar a maneira pela qual Kate leva sua gravidez desde o anúncio, de maneira prematura, quando precisou ser hospitalizada em dezembro devido a fortes náuseas.

"Recebeu muito apoio no site de mamães que também foram vítimas de hiperêmese gravídica, já que é algo mais grave que as simples náuseas e muita gente não quer compreendê-la. É um período horrível", afirma a porta-voz do Mumsnet.

"Ter alguém famoso que sofre exatamente as mesmas coisas que você ajuda a entender o problema", acrescenta.

Ouvindo-a falar, pouco parece importar que a maioria esmagadora das futuras mães britânicas, sem falar daquelas que vivem nos países pobres, darão à luz em condições muito menos confortáveis que as reservadas a Kate, esperada na ala privada e seleta do hospital St. Mary de Londres.

"Para cada mãe, dar à luz é uma experiência que marca. Há um antes e um depois. Tudo o que a pessoa conheceu na véspera muda subitamente", resume Jane Gentle, admitindo que para Kate o efeito se multiplicará pelo fato de que "o mundo inteiro está à espera".

"Vamos esperar que a duquesa de Cambridge possa depois se retirar um pouco, cuidar de si mesma e não se preocupar com o que todos os outros estarão falando dela", acrescenta Jane Gentle, que pensa em acompanhar ativamente Kate no pós-parto.

"Vamos reunir em um livro todas as opiniões interessantes deixadas pelas participantes nos fóruns, e o daremos a Kate após o parto. Espero que encontre verdadeiras pérolas", completa Gentle.

