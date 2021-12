Britânica morre de câncer após receber pulmão de fumante

Um ano e quatro meses após passar por um transplante de pulmão, a britânica Jennifer Wenderell, de 27 anos, morreu de câncer. A mulher, que sofria de fibrose cística, recebeu o órgão de um fumante.

Após a morte, o hospital que realizou o transplante pediu desculpas por não ter oferecido outras opções. "Pedimos desculpas sinceras pelo descuido", afirmou. De acordo com o pai de Jennifer, Colin Grannell, ela não concordaria com a operação se tivesse conhecimento da origem do pulmão.

Antes de encontrarem um doador, Jennifer estava há 18 meses na lista de espera pelo transplante. Em fevereiro deste ano, um tumor maligno foi encontrado em seu pulmão.

Colin Grannell criou um grupo no Facebook, chamado Jennifer's Choice (A escolha de Jennifer) para estimular não-fumantes a se registrarem como doadores de órgãos.

