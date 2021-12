Briga em penitenciária do México deixa 52 mortos e 12 feridos

Uma briga em uma cadeia do Estado de Nuevo León, no norte do México, deixou 52 detentos presos e 12 feridos. É o pior incidente do tipo dentro de uma prisão mexicana na história recente.

O governador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, informou que as mortes ocorreram como resultado de um enfrentamento entre gangues rivais no interior da prisão de Topo Chico, na cidade de Monterrey, capital estadual.

O episódio ocorre um dia antes da chegada ao México do papa Francisco, que na próxima semana deve visitar uma prisão em Ciudad Juárez, no norte mexicano, perto da fronteira com os Estados Unidos.

O governador afirmou que o enfrentamento começou na noite de quarta-feira. Durante a briga, detentos atearam fogo a um depósito onde se guardavam mantimentos. Segundo Rodríguez, autoridades controlaram a situação na madrugada da quinta-feira e nenhum preso fugiu.

A Comissão Nacional de Direitos Humanos do México já afirmou que várias cadeias do país estão sob controle dos detentos. Em relatório de 2013, a comissão apontou que, de 101 prisões visitadas, em 65 os presos exerciam um "autogoverno".

Em fevereiro de 2012, na prisão da localidade de Apodaca, também em Nuevo León, 44 presos morreram em uma briga. As autoridades na ocasião responsabilizaram membros do cartel Los Zetas pelo incidente.

