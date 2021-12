Briga com motorista faz ônibus cair de ponte causando 15 mortes na China

Um acidente fatal envolvendo um ônibus e um carro que seguia em direção oposta, levou à queda do ônibus da ponte no rio Yangtze, no sudoeste da China e causou 15 mortes. O acidente aconteceu em 28 de outubro, mas o vídeo do acidente foi divulgado somente na madrugada desta sexta-feira, 2.

O vídeo divulgado pelo jornal chinês Diário do Povo, mostra o momento da colisão. O motorista estava discutindo com uma passageira, que chegou a agredí-lo no rosto com seu celular. O homem a retaliou e virou com força o volante para a esquerda. O ônibus se desviou, cruzando as quatro pistas da ponte em direção ao carro que se aproximava, colidiu com a barreira da ponte e caiu no rio.

O motorista do ônibus sofreu lesões menores e foi levado ao hospital. Os destroços do ônibus foram retirados da água na quarta-feira, 31, com nove corpos recuperados apenas na sexta-feira, 2.

Confira o vídeo:

Videos capture the moment a bus in SW China's Chongqing lost control after a driver-passenger fight and plunged into the Yangtze River on Oct. 28, killing 15 people aboard the bus. pic.twitter.com/GztFVgDMOM — People's Daily,China (@PDChina) 2 de novembro de 2018

adblock ativo