Brasileiros que vivem na Europa contam como é a vida pós-desconfinamento

No Brasil, algumas pessoas já estão confinadas há mais de 100 dias, outras estão apenas começando o período de isolamento, porém, há também aqueles não cumprem as medidas restritivas de combate ao coronavírus. Com mais de 1 milhão de contaminados, o país já é o segundo com maior número de mortos por Covid-19, mais de 50 mil óbitos, de acordo com dados divulgados pelas secretarias estaduais de saúde. No entanto, em alguns estados já há reabertura do comércio e flexibilização das medidas.

Na maioria dos países em que foi ou está sendo realizado o desconfinamento, a situação foi diferente. A reabertura do comércio, por exemplo, só ocorreu após um período em que o número de mortos e contaminados caiu. Em entrevista ao Portal A TARDE, brasileiros que vivem em países da Europa contaram como passaram pela pandemia e como é vida pós-desconfinamento.

Liza se mudou para Bélgica há um ano e meio

Há um ano e meio na Bélgica, a baiana Liza Leite, de 25 anos, explica que sentiu muito medo por viver próximo a Itália, onde houve grande número de infectados pelo coronavírus. Ela conta que a quarentena durou dois meses na região. “Para todo mundo foi decretado o home office, mas como eu trabalho em uma instituição financeira, a empresa não podia parar e a carga horária foi reduzida. A gente não podia sair de casa, tinha muito controle policial e multa para quem saísse. Para ir trabalhar, tinha que ser com um documento com permissão”, conta Liza.

Na Irlanda, não foi diferente. Rodrigo Barroso, 33 anos, que vive em Dublin, destaca que as medidas de prevenção e combate ao coronavírus, como o lockdown e multas, ocorreram no momento em que a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou a situação como pandêmica. “Foi estabelecida uma multa para quem estava na rua e não fosse trabalhador de serviços essenciais.

Não podíamos ficar mais de 2 km distantes de casa. Foi tenso com tudo parado, porque é uma região muito agitada. Porém, ao mesmo tempo, foi reconfortante porque víamos o desgoverno de alguns países. Nós tínhamos auxílio e todas as medidas de combate e suporte, por isso não chegamos ao caos no sistema de saúde”, relata ele.

A estudante, Gleidcy Helle Rocha, 21 anos, que mora em Portugal desde 2018, conta que se sentiu desesperada. “Eu não me lembro de já ter ficado tão chocada com nada na vida, até porque quando houve outras doenças, eu não tinha a percepção que tenho hoje. E eu fiquei mais apavorada ainda por estar tecnicamente sozinha aqui, longe de todo mundo que eu conheço. O governo estabeleceu, durante todo o período de confinamento, determinadas multas para pessoas que não seguiam as normas.

Efetivamente, na região em que eu moro, não ouvi falar de nenhum caso em que tenha sido necessária sanção, as pessoas obedeceram bem as normas durante a quarentena”, comenta.

Apesar do choque inicial, os três brasileiros cumpriram a quarentena por cerca de dois meses e atualmente, passam pelo período de desconfinamento. “A primeira fase foi no dia 8 de maio, com a circulação de transportes públicos e uso de máscara obrigatório, com muita fiscalização. Depois, em 11 de maio, começou a outra fase, com a reabertura do comércio, apenas durante a semana, e víamos muitas filas na frente das lojas, com distanciamento social e máscaras. No dia 8 de junho, começou a reabertura de bares e restaurantes. Já não precisamos usar mascara nas ruas, apenas no transporte público. A vida está praticamente normal”, conta Liza.

Rodrigo conta que no início do desconfinamento em Dublin, os idosos tinham horários específicos para sair de casa. “Começaram a flexibilizar a quarentena em 18 de junho e as pessoas começaram a sair e ficarem agrupadas em no máximo quatro pessoas, com distanciamento social. Foi maravilhoso poder sair, encontrar os amigos. Sentimos falta dos pubs e da vida noturna, mas poder sair, principalmente quando faz sol, é emocionante, poder fazer coisas simples e sentir a vida voltando ao normal”.

Gleidcy mora em Portugal desde 2018

Segundo Gleidcy, em Portugal, o desconfinamento também está acontecendo de forma gradativa. “O governo dividiu em fases, primeiro os serviços mais essenciais, e depois restaurantes, lojas e afins. Tudo com bastantes regras de higiene, sempre álcool em gel, máscara em qualquer lugar, poucas pessoas no mesmo local, limites bem rígidos nos estabelecimentos. Agora quanto a bares e casas noturnas, não têm nem previsão de abertura para aglomerações, o mesmo acontece para teatros, cinemas, e outros do gênero das artes”, explica ela.

“Nossa, eu nem sei descrever o tanto que foi incrível! Já tem aproximadamente um mês e meio que a quarentena acabou, e o primeiro lugar que eu fui foi ao parque. A sensação que eu tive, foi como se eu nunca tivesse visto um rio e árvores na vida. Tudo pareceu mais bonito, mais emocionante e mais vivo. Eu continuo com a mania de ficar em casa, mas a sensação de poder sair, sem estar presa, é maravilhosa demais. Sem dúvida, a lição que eu estou tirando dessa pandemia é que as coisas mais simples do dia a dia são muito valiosas, sair de casa só pra andar na rua têm sido minha maior alegria”, completa Gleidcy.

Recado para os brasileiros

“Acho que no Brasil é complicado, porque as pessoas não têm consciência e disciplina, como aqui. É preciso usar recursos para não sair de casa, como ligar para o médico ao invés de ir ao hospital, evitar sair. Para mim, não é só o uso de mascara que vai proteger a população, mas realmente estar em casa e isso as pessoas não entendem”, diz Liza, que apesar disso, se mantém otimista e avisa: “Com certeza, vai passar”.

Gleidcy também deixa um recado para os que vivem no Brasil. “Eu acho que o que fez o pessoal daqui respeitar as regras, foi muito mais o medo do que a consideração com o próximo, ou o civismo. Então, para os meus conterrâneos, eu diria para terem medo, se a empatia não é motivo para respeitar as normas de saúde, que pelo menos as respeitem pelo medo, medo de perder a própria vida, ou de alguém próximo, medo da situação em que o mundo está”, frisa.

“E para esses que pensam que nunca vai acabar, aqui nós tivemos aproximadamente dois meses de quarentena severa, os casos passaram, as pessoas continuam vivas e a economia não entrou em colapso. Uma hora acaba, mas para que acabe é preciso que alguma coisa seja feita, e nesse caso é a coisa mais simples do mundo: é só ficar em casa”, conclui ela.

Brasileiros que vivem na Europa contam como é a vida pós-desconfinamento | Foto: Divulgação/ATarde

