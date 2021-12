Brasileiros que morando em outros países já deram início ao protesto contra a atuação do governo da presidente Dilma Rousseff marcado para esse domingo, 15 de março. Em Sidney, na Austrália, um manifestante postou um vídeo onde brasileiros pedem o impeachment da petista. "Fora PT, leve a Dilma para você" , pedem o grupo.

Assista ao vídeo do protesto em Sidney, na Austrália:

Da redação Brasileiros já se reúnem em protestos fora do Brasil

Além de Sidney, brasileiros que moram em Orlando, Nova York, Boston e Miami, nos Estados Unidos, também confirmaram presença no protesto.

No Brasil, ao menos 32 cidades terão ponto de encontro para a manifestação. Em Salvador, o ponto de encontro do protesto é o Farol da Barra às 9h30 e às 16h. No interior da Bahia, as cidades de Eunápolis, Camaçari, Feira de Santana, Itabuna, Teixeira de Freitas, Luis Eduardo Magalhães e Vitória da Conquista também integram o movimento.



