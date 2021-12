Brasileiros ficam retidos em Miami após problemas em avião

Cerca de 200 brasileiros permaneceram por pelo menos 24 horas, nesta segunda-feira, 27, esperando o embarque no aeroporto de Miami, nos Estados Unidos. Eles chegaram a embarcar no voo 229, às 23h54 (horário de Miami), do domingo, 26, que foi cancelado por problemas de refrigeração na aeronave.

"Quando voltamos, a cada 15 minutos informavam novo embarque. Às 5h da manhã, nos mandaram para um hotel", disse Márcio Tude, advogado e professor universitário, em Salvador.

Os passageiros voltaram para o aeroporto por volta das 14h, pois a American Airlines havia prometido novo embarque às 15h30. "Não embarcamos às 15h30 e nos prometeram mais uma vez um embarque às 18h. Estamos desde 14h na sala de embarque sem poder sair", disse outro passageiro, Alderico Sena, gerente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM).

Contudo, às 18h30 a passageira Bianca Valadares informou via whatsapp do Portal A TARDE que a empresa mais uma vez cancelou o embarque. "Eles falaram dessa vez que foi um problema na turbina do avião. È uma palhaçada", desabafou a administradora, também de Salvador.

Passageiros reclamam no balcão da American Airlines (Foto: Bianca Valadares | Via Whatsapp)

Marco Aurélio, que está na capital baiana, também entrou em contato com a reportagem, para relatar o caso. A filha dele Maíra, de 21 anos, está voltando de intercambio de mais de um ano. "Eles ficaram mais de 2h na aeronave, não sabem quando vão embarcar, minha filha ainda teve problema com a bagagem dela, um absurdo".

Em nota, a American Airlines informou que "voo AA 229, do dia 26, do Aeroporto Internacional de Miami (MIA) para o Aeroporto Internacional de Salvador (SSA) foi cancelado por necessidade de manutenção. Um novo voo foi reprogramado com decolagem prevista às 19h15 (horário de Brasília) desta segunda. Todos os passageiros receberam assistência."

Alderico Sena informou ainda que todos os brasileiros combinaram de entrarem juntos na justiça contra a American Airlines.

A reportagem entrou em contato com a empresa novamente, que informou um novo horário de embarque, às 21h15 (horário de Brasília) 20h15 (horário de Miami), que também não foi realizado, segundo os passageiros. O embarque só foi realizado mais de duas horas depois, por volta das 23h (horário de Brasília) - 22h (horário de Miami).

