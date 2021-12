Brasileiros em Paris protestam contra Marco Feliciano

Cerca de 60 brasileiros residentes em Paris participam de uma manifestação, neste domingo, 24, contra a nomeação do deputado Marco Feliciano (PSC-SP) para a presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM) da Câmara Federal.

De acordo com a BBC Brasil, os participantes exibiram cartazes com dizeres como ''Homofobia e racismo não'', "Feliciano não nos representa" e ''Racismo não é opinião''. Nas ruas da capital francesa, os manifestantes gritaram palavras de ordem, exigindo a saída do deputado da presidência da CDHM.

Uma carta aberta pedindo a saída de Feliciano também foi assinada pelos manifestantes e será entregue ao consulado brasileiro na França. A expectativa é a de que o documento seja encaminhado para a Câmara dos Deputados.

A CDHM é constituída por 18 parlamentares e tem como objetivo tratar de violações aos direitos humanos e de assuntos referentes às minorias étnicas e sociais. Marco Feliciano foi eleito presidente da comissão por 11 votos, um a mais do que o necessário, no dia 7 de março deste ano. Em entrevistas à imprensa, Feliciano declarou que ''união homossexual não é normal''. Ele também afirmou que ''quando você estimula as pessoas a liberarem os seus instintos e conviverem com pessoas do mesmo sexo, você destrói a família, cria-se uma sociedade onde só tem homossexuais, você vê que essa sociedade tende a desaparecer porque ela não gera filhos''.

Há dois anos, em sua conta de Twitter, o deputado afirmou que "Africanos descendem de ancestral amaldiçoado por Noé. Isso é fato'' e que "A maldição que Noé lança sobre seu neto, Canaã, respinga sobre o continente africano, daí a fome, pestes, doenças e guerras étnicas''.

