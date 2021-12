Brasileiro condenado na Indonésia será executado no sábado

O governo da Indonésia informou na quarta-feira, 14, que a execução do brasileiro Marco Archer Cardoso Moreira, de 53 anos, vai ocorrer na noite do próximo sábado, 17, (meio da tarde no horário de Brasília).

Ele foi condenado por tráfico em 2004, ao entrar no país com 13,4 kg de cocaína escondidos em tubos de uma asa-delta. A informação foi confirmada ao jornal Folha de S. Paulo por Tony Spontana, porta-voz da Procuradoria-Geral, órgão responsável pelas execuções na Indonésia.

Essa será a primeira vez que um brasileiro será executado no exterior. A morte será por fuzilamento.

Outro brasileiro, o paranaense Rodrigo Gularte, 42, também está no corredor da morte do país. Ele teve rejeitado, na última sexta, o pedido de clemência feito ao presidente Joko Widodo. Não há mais impeditivos legais no país para executá-lo.

