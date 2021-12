Brasileiro acusado de se unir ao EI é extraditado à Espanha

O brasileiro Kaíke Ribeiro será extraditado da Bulgária para a Espanha, onde vive, nos próximos 10 dias. A decisão foi tomada nesta segunda-feira, 5, por um tribunal búlgaro do distrito de Haskovo.

Segundo o jornal Dneven Trud, ele é acusado de tentar viajar à Síria para se unir ao grupo radical Estado Islâmico (EI) e responderá pelo ato na Espanha.

O fato ocorreu no dia 15 de dezembro, quando Kaíke e outros dois marroquinos foram detidos na fronteira entre a Bulgária e a Turquia. Segundo os acusados, eles planejavam ir à Grécia e Turquia durante as férias.

A família do brasileiro se recusou a falar com a imprensa sobre o caso, assim como as autoridades espanholas e a diplomacia brasileira. Ele morava em Terrassa, próximo a Barcelona, e frequentava uma mesquita.

