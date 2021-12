Brasileira sequestrada pelo pai decide continuar no Líbano

A adolescente Gabriella Boutros, 13 anos, que foi sequestrada pelo pai, o libanês Pedro Boutros, 42, decidiu continuar no Líbano, apesar da justiça conceder a guarda dela para a mãe, a brasileira Claudia Dias de Carvalho Boutros, 39. A garota pretende terminar os estudos, o que deve ocorrer em 2020, para depois morar com a mãe.

Gabriela nasceu no Brasil, mas foi levada pelo pai para o Líbano há sete anos, apesar da justiça brasileira ter dado a guarda dela para a mãe. Desde então, Claudia tenta contato com a filha.

Em dezembro de 2017, a justiça libanesa confirmou a decisão da corte brasileira e também deu a guarda da adolescente para mãe. Para isso, ela teria que viajar para o Líbano para buscar a filha pessoalmente.

Pedro ainda tentou evitar o contato da filha com a mãe, mas depois acabou levando Gabriella para a justiça libanesa. A juíza orientou que mãe e filha passassem por uma readaptação.

Apesar de decidir continuar no Líbano, Gabriella vai viajar durante as férias para o Brasil para ficar com a mãe.

adblock ativo