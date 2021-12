Brasileira refém em café de Sydney passará por cirurgia

A personal trainer brasileira Marcia Mikhael deve passar por uma cirurgia na perna e no pé esquerdo para a retirada de estilhaços. Ela foi uma das pessoas feitas reféns na noite de domingo, 14, em um café de Sydney, na Austrália, e foi libertada após a invasão de policiais, 16 horas após o início do caso.

O sequestrador foi o iraniano Man Haron Moni, de 49 anos, que já era conhecido da polícia por outros crimes e foi um dos três mortos na ação. Os outros dois foram identificados como Tori Johnson, gerente da cafeteria, e Katrina Dawson, advogada e mãe de três filhos.

Durante o período em que manteve os reféns, Moni exigiu uma bandeira do grupo extremista Estado Islâmico e o contato com o primeiro-ministro do país, Tony Abbott.

As exigências foram publicadas em uma mensagem no perfil do Facebook de Marcia, que mora há mais de 20 anos na Austrália.

Nesta terça-feira, 16, dezenas de pessoas depositaram flores em frente à cafeteria, em homenagem aos mortos no ataque.

Australianos prestam homenagens aos mortos no ataque (Foto: Agência Reuters)

