Brasileira está entre reféns em café na Austrália

A personal trainer brasileira Marcia Mikhael está entre as pessoas que são feitas reféns em um café em Sydney, na Austrália, desde a noite deste domingo, 14. A informação foi confirmada por familiares à emissora GloboNews.

Em seu perfil no Facebook, Marcia publicou uma mensagem em que descreve a situação dentro do local e as exigências do sequestrador, integrante do grupo terrorista Estado Islâmico (confira abaixo).

Centenas de internautas enviaram mensagens de apoio à brasileira. "Que Deus proteja todos vcs presos nesse café!!!", escreveu Ana Paula Nunes. "Vai dar tudo certo, estamos orando por vocês...", disse Wesley Araujo.

Ainda não há informações concretas sobre o número de reféns. Cinco deles já foram liberados.

