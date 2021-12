Brasileira é morta de forma brutal no Havaí e filha é amarrada

Uma brasileira foi assassinada de forma brutal no Havaí, nos Estados Unidos. De acordo com a imprensa norte-americana, Telma Emery, 51, foi morta com pauladas de taco de beisebol e sufocada. A filha dela de 8 anos foi amarrada durante o crime.

As duas estavam em uma casa, onde Telma faria uma faxina. A brasileira é casada com o norte-americano Kevin Emery. Ele disse que soube do homicídio por um telefone da polícia.

Não há informações sobre a motivação do homicídio. O surfista Kelly Slater chegou a comentar sobre o crime nas redes sociais e divulgou a placa do carro da brasileira, que foi roubado pelos suspeitos.

Após a divulgação, um casal foi preso com o veículo. Não há informações se eles teriam envolvimento no homicídio.

adblock ativo