Brasileira é morta ao salvar filha de ataque na Alemanha

A professora brasileira, Christiane, de 49 anos, foi uma das três vítimas de um atentado a faca em uma loja de departamentos em Würzburg, no sul da Alemanha, na última sexta-feira, 25. A filha da professora e outras seis pessoas também ficaram feridas. O responsável pelas mortes é um somaliano de 24 anos, que vivia na Alemanha desde 2015. As informações são do jornal alemão ‘Bild’.

A filha de Christiane, Akines, de apenas 11 anos, foi salva pela mãe, que se jogou sobre a menina para evitar que ela fosse atingida pelas facadas. A criança ficou gravemente ferida, mas sobreviveu.

Além da brasileira, outras duas mulheres foram mortas durante o atentado. Uma delas era uma jovem, de 24 anos, e a outra uma senhora, de 82, que tentou afastar o agressor da menina e acabou sendo morta.

Christiane e a filha chegaram à Alemanha no início do ano. Segundo a polícia, elas moravam nos arredores de Würzburg, onde a professora de alemão começaria a lecionar em uma escola.

O homem responsável pelo ataque foi atindido por tiro na perna e preso. A identidade não foi divulgada pelas autoridades que ainda investigam possíveis motivações para o crime. A polícia trabalha com as hipótese de um possível atentado terrorista e um histórico de transtornos mentais do assassino.

