Brasileira e filhos morrem em incêndio em Portugal

O cônsul do Brasil em Faro, Portugal, embaixador Manoel Inocêncio, confirmou nesta quinta-feira, 23, à Agência Brasil que uma brasileira e dois filhos adolescentes foram encontrados mortos dentro de casa, na cidade. Os corpos da dentista Luciana Garcia e dos filhos, de 11 e 13 anos, foram localizados parcialmente carbonizados. O cônsul aguarda o contato da família para prestar a assistência que for necessária.

"É uma tragédia. Não fomos ainda procurados pela família, o que é natural em situações como essa. Assim que nos procurarem, vamos ajudar para dar mais agilidade na documentação e liberação dos corpos. Mas não sabemos se o marido, que é brasileiro, vai querer levar a família para ser enterrada no Brasil", disse o embaixador.

De acordo com a Polícia Judiciária de Faro, segundo a imprensa portuguesa, os corpos de Luciana Garcia e dos filhos foram encontrados em um quarto da casa na qual moravam, e a porta estava fechada. O incêndio foi provocado, de acordo com as investigações preliminares, com o uso de gasolina.

Há informações que vizinhos disseram ter escutado pedidos de socorro. A explosão, de acordo com a polícia, ocorreu no quarto onde todos costumavam dormir. O incêndio destruiu parcialmente a casa. Luciana Garcia e o marido nasceram no Brasil, os filhos em Portugal e tinham dupla nacionalidade.

Faro é a capital da região de Algarve, no Sul de Portugal. É uma cidade histórica e que atrai turistas, principalmente durante o verão, devido às altas temperaturas. A família de Luciana Garcia mantinha um casa para veraneio na área.

adblock ativo