Brasil pede hospitalização de brasileiro condenado à morte

A Embaixada do Brasil em Jacarta pediu nesta terça-feira, 3, para que o brasileiro Rodrigo Gularte, que aguarda execução no corredor da morte na Indonésia, seja hospitalizado por ter sido diagnosticado com esquizofrenia.



Fontes diplomáticas disseram à agência de notícias EFE que pediram à Procuradoria da indonésia para que Gularte, condenado à pena capital depois de ter sido detido com 19 quilos de cocaína, dê entrada em um hospital psiquiátrico, o que evitaria a sua execução.



"Está mentalmente doente, diagnosticaram-lhe esquizofrenia. Segundo a lei indonésia, uma pessoa doente não pode ser executada", disse um funcionário da embaixada brasileira, que não quis ser identificado.



Segundo a representação diplomática brasileira, Gularte está sendo "bem tratado" na prisão e conta com ajuda diplomática, bem como de familiares que se encontram na Indonésia.



O diário The Jakarta Post informou que 11 condenados, incluindo Gularte e outros seis estrangeiros, deverão ser fuzilados na ilha de Nusakambangan, na província de Java Central, no final de fevereiro. A embaixada brasileira indicou não ter sido informada oficialmente.



No dia 18 de janeiro, a presidenta Dilma Rousseff chamou o embaixador do país na Indonésia, depois de ter apelado, sem êxito, ao presidente indonésio, Joko Widodo, para que suspendesse a execução de um outro preso brasileiro, Marco Archer Cardoso Moreira.



O embaixador brasileiro ainda não regressou a Jacarta e Dilma afirmou que o fuzilamento de Gularte afetará as relações diplomáticas entre os dois países.



A Indonésia tem 133 presos no corredor da morte, 57 dos quais por tráfico de drogas, dois por terrorismo e 74 por outros crimes.

