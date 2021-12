Brasil condena ataque e pede explicações de Israel

O governo brasileiro recebeu com "choque e consternação" a notícia sobre o ataque israelense a um dos barcos da flotilha que levava ajuda humanitária internacional à Faixa de Gaza. Em nota divulgada hoje, o Ministério das Relações Exteriores afirma que o "Brasil condena, em termos veementes, a ação israelense, uma vez que não há justificativa para intervenção militar em comboio pacífico, de caráter estritamente humanitário". Além disso, o embaixador de Israel no Brasil está sendo chamado ao Itamaraty para que seja manifestada a indignação do governo brasileiro com o incidente e preocupação com a situação da cidadã brasileira.









