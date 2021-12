Boston suspende toque de recolher

O governador de Massachusetts, Deval Patrick, disse que o toque de recolher em Boston foi suspenso e que o transporte público foi reaberto na tarde desta sexta-feira, 19, enquanto a polícia prossegue com uma caçada ao segundo suspeito das explosões na Maratona de Boston.

O coronel da Polícia Estatal de Massachusetts, Timothy Alben, afirmou a jornalistas em entrevista coletiva conjunta que as autoridades estão empenhadas na resolução do caso do atentado, que deixou três mortos na segunda-feira.

Alben afirmou ainda que não havia nenhuma evidência direta de que o suspeito foragido permanece em Boston, embora acredita-se que ele ainda esteja no Estado norte-americao de Massachusetts.

Helicópteros Black Hawk e policiais fortemente armados foram mobilizados nesta sexta-feira para participar da caçada a um jovem de origem étnica chechena suspeito de envolvimento no atentado. O irmão dele, também envolvido no caso, foi morto durante a noite em tiroteio com a polícia.

