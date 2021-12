Boston paralisa transportes públicos e procura suspeito

As autoridades norte-americanas ordenaram nesta sexta-feira, 19, a paralisação de todos os meios de transporte públicos de Boston, enquanto a polícia prossegue com a operação de busca ao segundo suspeito dos atentados que deixaram três mortos em uma maratona realizada na cidade, na última segunda-feira, 15. A ordem de suspensão dos serviços de transporte partiu do governador do estado do Massachusetts, Deval Patrick.

Inicialmente, a orientação da polícia era de que os habitantes permanecessem em suas casas até o término da operação. Entretanto, após identificar que o suspeito procurado está em uma residência da região de Watertown, no subúrbio de Boston, a polícia voltou atrás no pedido e pediu que os moradores da região saíssem de suas residências. O receio do Departamento Federal de Investigação (FBI) é de que o suspeito, que pode estar armado, invada alguma casa e faça moradores reféns.

A polícia está à procura do segundo suspeito dos atentados, já que um segundo suspeito foi morto em um confronto, na região de Watertown. Os dois suspeitos do ataque com bombas em Boston são os irmãos, informou à imprensa um funcionário da áerea de segurança dos EUA. Informações preliminares apontam que Tamerlan Tsarnaev, de 26 anos, e Dzhokhar A. Tsarnaev, de 19 anos, são da Chechênia, na Rússia, e estariam morando nos Estados Unidos há um ano.

Perseguição - Tarmelan e Dzhokhar foram identificados, após a polícia ter recebido o aviso de que dois homens haviam roubado um carro e mantido o proprietário dentro do veículo por cerca de meia hora, até libertá-lo, segundo a promotoria. A polícia então perseguiu esse carro até Watertown, onde explosivos foram atirados pelo veículo na direção dos policiais, provocando um tiroteio.

"Durante a troca de tiros, acreditamos que um dos suspeitos tenha sido atingido e afinal levado sob custódia. Um segundo suspeito conseguiu fugir daquele carro, e há uma busca ativa em curso a esta altura", disse em entrevista coletiva o superintendente da polícia estadual de Massachusetts, coronel Timothy Alben.

Richard Wolfe, chefe do pronto-socorro do hospital que recebeu o suspeito ferido, disse que ele sofreu múltiplas lesões, provavelmente por tiros e explosões, o que causou uma parada cardiorrespiratória. Questionado sobre a quantidade de tiros que ele levou, o médico afirmou: "Incapaz de contar".

